Сечин назвал делом чести дачу показаний в суде по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал делом чести дачу показаний в суде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, отметив, что пришел на заседание, как только у него появилась возможность.

«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом», — сказал Сечин.

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Глава «Роснефти» добавил, что подтвердил в суде свою позицию о требовании бывшим министром взятки, после чего тот «сам обозначил сумму, сам приехал за ней, и сам уехал». При даче показаний Сечин чувствовал свою ответственность, чтобы «борьба с коррупцией в стране получила дополнительный результат».

Как передает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда, по словам адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, Сечин заявил в суде, что бывший министр требовал взятку в два миллиона долларов, когда они шли по лестнице во время перерыва на саммите БРИКС в Гоа. Сам Улюкаев во время заседания опроверг это заявление, пояснив, что вообще не пересекался с Сечиным на саммите. По его словам, члены правительства и представители бизнеса ходили на переговоры отдельно.

12 апреля Сечин пришел в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на приговор Улюкаеву. Он был допрошен как свидетель по обстоятельствам дела о взятке и по истории приобретения «Роснефтью» акций компании «Башнефти». Суд решил допрашивать его в закрытом режиме, поскольку сделка по «Башнефти» представляет коммерческую тайну.

16 декабря 2017 года суд приговорил обвиняемого во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Защита осужденного решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

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