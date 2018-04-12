Сечин пришел в суд на рассмотрение жалобы на приговор Улюкаеву

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Сечин пришел по ходатайству прокуратуры. Он будет давать показания как свидетель по обстоятельствам дела о взятке и по истории приобретения «Роснефтью» акций компании «Башнефти». Суд решил допрашивать его в закрытом режиме, поскольку сделка по «Башнефти» представляет коммерческую тайну.

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16 декабря 2017 года суд приговорил обвиняемого во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Защита осужденного решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

Прокурор просил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Бывший министр в свою очередь попросил суд оправдать его и привлечь главу «Роснефти» Игоря Сечина к ответственности за ложный донос.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

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