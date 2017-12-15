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Улюкаева отправили в колонию строгого режима на восемь лет

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Бывшему главе Министерства экономического развития (МЭР) Алексею Улюкаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Замоскворецкого суда Москвы.

Кроме того, бывшему министру назначен штраф в размере 130 миллионов рублей. Все имущество Улюкаева будет конфисковано.

«При вынесении наказания суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей», — отметила судья Лариса Семенова.

Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывший глава Министерства экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев был признан виновным во взяточничестве. «Улюкаев виновен в получении взятки», — огласила решение судья Лариса Семенова.

Как отмечает РИА Новости, защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

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