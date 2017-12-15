Журналисты подрались в суде над Улюкаевым

На входе в Замоскворецкий суд, где будет оглашен приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, произошла драка. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Конфликт начался из‐за того, что команды разных СМИ не поделили удобное место для съемки. Возмущенный журналист, не согласный с позицией коллег, ударил оператора конкурентов в лицо и умудрился сломать ему камеру.

Материалы по теме Без вина виноватый Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома

Сам подсудимый сообщил, что минувшей ночью хорошо спал, ожидает справедливого приговора и готовится к долгой и счастливой жизни. Одна из женщин, присутствующих в суде, передала Улюкаеву букет из пяти белых роз, чтобы поддержать его. В свою очередь, представительница Святоалексеевского монастыря передала подсудимому послание о том, что за него будут молиться.

Ранее в своем последнем слове бывший глава МЭР опроверг обвинения в получении взятки от «Роснефти».

По версии следствия, будучи главой Минэкономразвития, чиновник требовал от компании два миллиона долларов за то, чтобы одобрить сделку по приватизации «Башнефти». Прокуратура попросила для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!