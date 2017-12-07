Улюкаев расписался в лицемерии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая с последним словом в суде, признался в лицемерии и привычке к компромиссам, передает «Медиазона».

«Я признаю себя виновным, но не в тех абсурдных обвинениях. Я виновен в другом. Я старался делать свою работу хорошо и приносить пользу, но делал недостаточно. Я часто шел на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать, — сказал Улюкаев. — Простите меня люди, я виноват перед вами. Остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей».

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По словам бывшего чиновника, против него совершили «чудовищную, абсурдную провокацию», передает РИА Новости.

Обвинения в получении взятки от «Роснефти» Улюкаев в последнем слове отверг.

По версии следствия, будучи главой Минэкономразвития, чиновник требовал от компании два миллиона долларов за то, чтобы одобрить сделку по приватизации «Башнефти».

Прокуратура попросила для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Суд огласит приговор 15 декабря.