Взятку Улюкаева взвесили

На заседании Замоскворецкого суда взвесили сумку с двумя миллионами долларов, переданную главой «Роснефти» Игорем Сечиным бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает «Интерфакс».

Как выяснил приглашенный прокуратурой инженер метрологии Павел Якубов, вес сумки с содержимым составил 21 килограмм 950 граммов.

Сам Улюкаев на суде не смог ответить, ее ли получил от Сечина, сославшись на то, что «было темно». «Я не могу сказать, эта та сумка или нет. Получив сумку, похожую на эту, я думал, в ней вино», — сказал бывший министр.

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На понедельничном заседании Улюкаев рассказал, что Сечин несколько раз приезжал к нему с объемными сумками, в которых находились подарки. Он считал это «нормой делового этикета», потому очередной презент не вызвал у него подозрения. По его словам, в одну из предыдущих встреч глава «Роснефти» обещал угостить министра «превосходным вином», которого тот «никогда не пробовал», поэтому он был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь.

В настоящее время судебное следствие по делу Улюкаева закончилось, на следующем заседании начнутся прения сторон.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». При задержании у министра была большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по сто долларов. В обнародованной на одном из заседаний расшифровке записи разговора Сечина и Улюкаева перед задержанием последнего деньги не упоминались, но фигурировала корзина с колбасой. Позднее выяснилось, что глава компании традиционно дарит деловым партнерам «Корзинку от Иваныча».

Водитель бывшего министра Илья Макаров ранее подтвердил, что Улюкаев нес корзинку и тяжелый портфель после встречи с Сечиным. Он уточнял, что портфель был большим и тяжелым, весом около 15-20 килограммов.