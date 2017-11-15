Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев взялся за большую литературу. Об этом он рассказал журналистам в Замоскворецком суде Москвы, его слова передает РИА Новости.
«Пишу [книгу] в полный рост. О жизни, хорошей жизни», — сказал бывший министр, который находится под домашним арестом по делу о вымогательстве взятки у «Роснефти».
Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. По версии следствия, он требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку 2 миллиона долларов за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». В отставку министра отправили 15 ноября, когда суд назначил ему домашний арест.
Известно, что экс-министр пишет стихи, об этом он сам говорил на одном из судебных заседаний. Журнал «Сноб» публиковал 12 грустных, по выражению издания, поэтических произведений Улюкаева. Среди них есть, например, стихотворение с такими строчками: «Поскольку в плотской жизни я начальник/ В духовной полагается аскеза/ Я долго обрезался и обрезал/ Почти что все. Но уцелел случайно/ Отросток малый и попал досрочно/ В довольно унавоженную почву/ Текущей жизни/ Ну теперь — до тризны».