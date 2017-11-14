Видео задержания Улюкаева попало в сеть

В СМИ попала запись задержания Алексея Улюкаева. Издание The Bell опубликовало на видеохостинге YouTube видео, на котором автомобиль министра экономического развития России выезжает из гаража «Роснефти», после чего к машине бегут оперативники Следственного комитета.

Следствие утверждает, что Улюкаев, задержанный в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в корпорацию, вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Ранее сообщалось, что взятку в два миллиона долларов экс-министр получил 100-долларовыми купюрами.