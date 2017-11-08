В суд по делу Улюкаева принесли коробку с двумя миллионами долларов

Следствие намерено представить на судебном процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева деньги, которые он получил в офисе «Роснефти» от главы компании Игоря Сечина. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает ТАСС.

«Прокурор принес в зал судебных заседаний деньги и обмотанную скотчем коробку, в которой также, возможно, находятся деньги, которые были обнаружены у Улюкаева, когда он пытался выехать с территории нефтяной компании», — говорится в сообщении.

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Сами прокуроры отказались комментировать, что именно находится в коробке. Гособвинение, как ожидается, 8 ноября продолжит представлять доказательства по делу Улюкаева.

12 октября гособвинение в Замоскворецком суде Москвы продемонстрировало видеозаписи, на которых видно, как Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки позади гаража на территории офиса «Роснефти».

5 октября стало известно, что Улюкаев увлекается нумизматикой, поэтому у него была коллекция золотых монет, которую изъяли следователи после его задержания.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.