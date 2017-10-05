Бывший министр Улюкаев оказался нумизматом

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев увлекается нумизматикой, поэтому у него была коллекция золотых монет, которую изъяли следователи после его задержания. Об этом в четверг, 5 октября, заявила «Интерфаксу» адвокат обвиняемого во взяточничестве чиновника Дариджан Квеидзе.

«Он нумизмат. Да, он собирал монеты. Но какое это имеет отношение к доказательству его виновности, мне не понятно», — сказала она, комментируя выступление гособвинителей.

На заседании в Замоскворецком суде Москвы обвинители огласили протоколы обыска, согласно которым в сейфе, установленном в служебном кабинете Улюкаева, была обнаружена коллекция золотых монет. Среди них были пять — весом по одному килограмму, а одна — три килограмма, уточняет ТАСС.

Также следователи изъяли у чиновника четыре пары наручных часов, оценочная стоимость которых, согласно экспертизе, составила от 28 тысяч до 800 тысяч рублей.

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«При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, 250 тысяч долларов, дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения», — перечислил прокурор.Также, по его словам, там хранилась инструкция по трастовому управлению.

«Он не бедный человек, и это не преступление», — заявила «Интерфаксу» адвокат Улюкаева после оглашения изъятых ценностей. По ее словам, все перечисленное было приобретено чиновником законным путем на заработные деньги. Адвокат напомнила, что до того, как занять пост министра экономического развития, Улюкаев с 2000 по 2004 год являлся первым заместителем министра финансов, а позже девять лет проработал первым зампредседателем Центробанка.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.