Колбасу Сечина уничтожили по просьбе следователей

Вещественное доказательство по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — «корзинка с колбасой» — уничтожено. Такое решение принял Басманный суд Москвы по просьбе следователей. Об этом во вторник, 3 октября, рассказала «Русской службе Би-би-си» адвокат подсудимого Виктория Бурковская.

Колбасу ликвидировали еще в мае как скоропортящийся продукт, пояснила она.

Корзинка с колбасными изделиями «От Иваныча» — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина партнерам по бизнесу и друзьям. Она фигурировала в деле Улюкаева, так как топ-менеджер вместе с ней передал бывшему главе Минэкономразвития взятку в два миллиона долларов. Он сделал это в рамках оперативного эксперимента.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.