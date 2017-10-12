Силовые структуры
 

Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами

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Алексей Улюкаев (справа)
Алексей Улюкаев (справа)

Гособвинение в Замоскворецком суде Москвы продемонстрировало видеозаписи, на которых видно, как бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на территории офиса «Роснефти». Об этом в четверг, 12 октября, сообщает РИА Новости.

На видео, где глава «Роснефти» Игорь Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса, запечатлена объемная сумка, которая стоит под навесом у елки позади гаража, где был припаркован автомобиль бывшего министра.

«Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объем, вот», — говорит Сечин Улюкаеву на кадрах видео, после чего обращает внимание собеседника на сумку. После этого Улюкаев берет ее в руки и несет за гараж, поскольку ворота гаража к тому моменту уже были закрыты.

В прокуратуре пояснили, что оперативники ФСБ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева.

5 октября стало известно, что Улюкаев увлекается нумизматикой, поэтому у него была коллекция золотых монет, которую изъяли следователи после его задержания.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.

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