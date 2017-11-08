Сечин 13 ноября станет 13-м свидетелем по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вызван в суд на 13 ноября свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов. Об этом в среду, 8 ноября, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

Топ-менеджер станет 13-м свидетелем, отмечает агентство. Повестка будет направлена главе нефтяной компании по его рабочему адресу.

Судья поинтересовалась у гособвинения, сможет ли прокуратура обеспечить явку Сечина. «Да, мы обеспечим», — сказал прокурор Павел Филипчук, передает РИА Новости. В свою очередь, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил, что «когда будет повестка, будем комментировать», пишет «Интерфакс».

Кроме того, суд выписал повестку первому замминистра энергетики Алексею Текслеру, но отказался допрашивать вице-премьера Аркадия Дворковича.

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Ранее 8 ноября адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев рассказал о содержимом корзинки, которую подозреваемому передал Сечин.

Корзинка с колбасой фигурировала в обнародованном прокуратурой разговоре главы «Роснефти» и бывшего министра от 14 ноября 2016 года. Сечин, в частности, в этой беседе говорил министру: «Корзиночку забирай». В разговоре ни разу не упоминаются деньги, делалось предположение, что «корзина с колбасой» — эвфемизм для взятки. Однако позднее выяснилось, что «Корзинка от Иваныча» — традиционный подарок Сечина партнерам по бизнесу и друзьям. Она проходила в деле как вещественное доказательство, ее уничтожили в мае 2017-го.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у Сечина взятку за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Бывший министр называл свое уголовное преследование провокацией.