Сын Улюкаева выпустит фильм «Папа, сдохни» на дотации Минкульта

Сын бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева Дмитрий начал производство фильма под названием «Папа, сдохни». Об этом в четверг, 19 октября, сообщает телеканал «360».

Картина претендовала на получение субсидий от Министерства культуры России. Согласно информации на сайте ведомства, экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов рекомендовал включить в список финансируемых Минкультом проектов ленту с рабочим названием «Папа».

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В качестве организации-заявителя указано «Белое Зеркало». По данным портала Rusprofile, одним из владельцев и учредителей компании является Дмитрий Улюкаев с долей в 50 процентов (пять тысяч рублей).

В разделе «Участие в государственных закупках» на странице «Белое Зеркало» в качестве заказчика значится Минкультуры с суммой заказа в 4,7 миллиона рублей. По другим неподтвержденным данным, ведомство выделило на съемки 25 миллионов рублей.

По информации «Кинопоиска», лента выйдет в 2018 году, ее бюджет составляет 65 миллионов рублей. Режиссером выступает Кирилл Соколов. Как отмечает «360», в центре сюжета — 25-летний Матвей, который собирается отомстить отцу своей возлюбленной за то, что тот обидел девушку.

Продюсер фильма Софико Кикнавелидзе подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что сюжет никак не связан с событиями из жизни семьи Улюкаевых.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.