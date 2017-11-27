Улюкаев рассказал о подношениях от Сечина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно дарил экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву подарки. Об этом Улюкаев рассказал на очередном заседании суда по своему делу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Два или три раза он [Сечин] сам приезжал ко мне с объемной сумкой. Это были объемные подарки — то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это, как я понимаю, было нормой делового этикета», — сказал Улюкаев в Замоскворецком суде.

Как заметил бывший министр, когда Сечин снова приехал к нему с большой сумкой, это не вызвало у него подозрений. По словам Улюкаева, в одну из предыдущих встреч глава «Роснефти» обещал угостить его «превосходным вином за достойную работу» (по приватизации госактивов), поэтому экс-чиновник был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь.

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Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве у «Роснефти» двух миллиардов долларов. При задержании у министра была большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по сто долларов.

В обнародованной на одном из заседаний расшифровке записи разговора Сечина и Улюкаева непосредственно перед задержанием министра деньги не упоминались, но фигурировала корзина с колбасой. Позднее выяснилось, что Сечин традиционно дарит деловым партнерам «Корзинку от Иваныча».

Как сказал в начале ноября адвокат Улюкаева, во врученной бывшему главе Минэкономразвития корзинке были «мясной шар с зеленым перцем, колбаски егерские, колбаски по-польски, салями».