В Кремле отреагировали на неявку Сечина в суд

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой главы «Роснефти» Игоря Сечина в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 17 ноября.

«СМИ же сообщают, во всех дайджестах вся эта информация дается», — пояснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

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Однако, уточнил Песков, это не является вопросом Кремля: «здесь не может идти речи о личной позиции [главы государства]».

Накануне Игорь Сечин заявил, что придет в суд после «согласования необходимых графиков». Топ-менеджер также напомнил, что уже отразил свою позицию относительно виновности Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях.

Следующее заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития запланировано на 22 ноября.

16 ноября Замоскворецкий суд Москвы в третий раз направил Сечину повестку для дачи показаний по делу Улюкаева в качестве свидетеля, сообщало Rambler News Service. Документ топ-менеджеру отправили тремя способами: заказным письмом, по электронной почте и по факсу. Первую повестку, как объясняли в «Роснефти», глава компании не получил, поэтому не явился в суд 13 ноября, а заседание, прошедшее через два дня, он пропустил из-за командировки.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.