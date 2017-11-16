Сечин пообещал прийти в суд чуть попозже

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Игорь Сечин
Игорь Сечин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие своей явки на судебный процесс над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, обвиняемым во взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — сказал он журналистам.

Топ-менеджер отметил, что уже отразил свою позицию относительно виновности Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях. «Тут сомнений никаких быть не может», — подчеркнул Сечин.

Следующее заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития намечено на 22 ноября.

16 ноября Замоскворецкий суд Москвы в третий раз направил Сечину повестку для дачи показаний по делу Улюкаева в качестве свидетеля, сообщало Rambler News Service. Документ топ-менеджеру отправили тремя способами: заказным письмом, по электронной почте и по факсу. Первую повестку, как объясняли в «Роснефти», глава компании не получил, поэтому не явился в суд 13 ноября, а заседание, прошедшее через два дня, он пропустил из-за служебной командировки.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он потребовал от Сечина взятку за выдачу положительного заключения по сделке с госпакетом акций «Башнефти». После возбуждения уголовного дела министра отправили в отставку.

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