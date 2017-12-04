Улюкаева фраппировал свитер Сечина

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал о странностях вокруг его приезда в офис корпорации «Роснефть» 14 ноября 2016 года. Его слова в понедельник, 4 декабря, приводит «Интерфакс».

Экс-министр отметил, что в первую очередь его смутил тот факт, что глава компании Игорь Сечин встречал его прямо у порога. «Я был в разных компаниях — и в РЖД, и в "Газпроме", и в других, но никогда глава компании не встречал меня у порога. Это прерогатива более высоких лиц — вице-премьера или премьера правительства», — уточнил Улюкаев в ходе заседания в Замоскворецком суде столицы.

Кроме того, бывший министр обратил внимание на внешний вид Сечина, который, по его словам, не соответствовал деловому стилю. «Он был в каком-то вязаном свитере, как будто на зимнюю рыбалку собрался», — пояснил Улюкаев.

Он также рассказал, что провел собственное исследование и выяснил, что в сумку, подобную той, с которой его задержали, могли поместиться 10-12 бутылок вина в подарочной упаковке весом около 22 килограммов. «Почему я подумал, что там вино? Мои знакомые знали, что мне дарят книги и вино. Я эти вещи люблю. И тем более что Сечин об этом [что подарит вино] говорил еще в Гоа», — добавил экс-министр.

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Ранее 4 декабря в ходе судебного заседания прокурор попросил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 500 миллионов рублей и лишить орденов и званий.

В конце ноября на заседании суда взвесили сумку с двумя миллионами долларов, переданную Сечиным бывшему чиновнику в качестве взятки. Было установлено, что вес сумки с содержимым составил 21 килограмм 950 граммов.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.