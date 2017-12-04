Десять лет колонии для Улюкаева сравнили со смертным приговором

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, которого прокурор попросил приговорить к 10 годам колонии строгого режима, может не пережить данный срок, поскольку находится уже в почтенном возрасте — ему 61 год. Об этом в понедельник, 4 декабря, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости.

«В принципе срок адекватный за подобное преступление. И в назидание другим руководителям: ведь чиновники воруют, глядя на то, как это делают их начальники. Но есть важный нюанс — почтенный возраст Улюкаева, и наличие болезней говорит о том, что 10 лет конкретно для него могут стать смертным приговором», — подчеркнула она.

Представитель ОНК отметила, что с учетом заявления российских властей о гуманизации наказания возможная смерть бывшего министра в тюрьме вызовет мировой резонанс.

«Сегодня даже за насильственные преступления против личности людям пожилого возраста стараются давать небольшие сроки, чтобы у осужденного был шанс освободиться живым. Специализированных колоний для пенсионеров в России нет, спецтюрем для чиновников — тоже. Так что Улюкаев будет "мотать срок" в обычной [тюрьме], со всеми вытекающими последствиями», — пояснила Меркачева.

Ранее стало известно, что прокурор попросил приговорить бывшего министра к 10 годам тюрьмы, оштрафовать на 500 миллионов рублей и лишить орденов и званий.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.

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