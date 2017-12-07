Улюкаев поразился способности Сечина «растворяться в воздухе с запахом серы»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, выступил с последним словом в Замоскворецком суде Москвы, передает РИА Новости.

«Потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом вообще растворяется в воздухе. Только запах серы остался», — сказал Улюкаев о неявке Сечина в суд как свидетеля.

Приговор бывшему министру огласят 15 декабря.

Материалы по теме Без вина виноватый Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома

Прокурор просил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Обвинение считает возможным вернуть Сечину два миллиона долларов. Бывший министр, в свою очередь, попросил суд оправдать его и привлечь главу «Роснефти» за ложный донос.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.