Генпрокуратура назвала правдивыми показания главы «Роснефти» по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал правдивые показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а критика защиты является выдуманной версией адвокатов и подсудимого. Такое заявление сделал прокурор Борис Непорожный, передает «Интерфакс».

По словам прокурора, вина бывшего министра подтверждается в том числе «правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу».

Представитель Генпрокуратуры также назвал придуманной версию Алексея Улюкаева и его адвокатов о том, что тот не мог отказать Игорю Сечину в приезде в офис компании.

«Почему это федеральный министр не мог отказаться от приезда? Вполне мог, но не стал. Наша версия очевидна и понятна, что Улюкаев поехал в "Роснефть", потому что корысть взяла свое, он отложил все свои дела и поехал за денежками», — сказал Непорожный в суде.

12 апреля Сечин пришел в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на приговор Улюкаеву. Он был допрошен как свидетель по обстоятельствам дела о взятке и по истории приобретения «Роснефтью» акций компании «Башнефти». Суд решил допрашивать его в закрытом режиме, поскольку сделка по «Башнефти» представляет коммерческую тайну.

16 декабря 2017 года суд приговорил обвиняемого во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Защита осужденного решила обжаловать приговор еще до того, как он был оглашен до конца.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». Следствие утверждает, что он требовал деньги у главы корпорации Игоря Сечина за положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». При задержании у министра была обнаружена большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. После возбуждения уголовного дела Улюкаева отправили в отставку.