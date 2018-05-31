Бывший министр Улюкаев доехал до колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет заключения за взятку, этапирован в колонию для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил название спецучреждения, так как данная информация сообщается только родственникам осужденного.

13 апреля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что Улюкаева могут отправить в иркутскую колонию.

«В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию №3, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество», — сказал он.

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Сам Улюкаев, по словам Мельникова, надеется, что ему подберут колонию недалеко от Москвы, чтобы он мог чаще видеться с родственниками.

12 апреля коллегия Мосгорсуда приняла решение оставить без изменений тюремный срок для бывшего министра, исключив из приговора запрет занимать госдолжности. На заседание апелляционной инстанции приехал глава «Роснефти» Игорь Сечин и дал показания о том, как Улюкаев вымогал у него взятку. Об этом бизнесмен рассказывал судьям за закрытыми дверями, после того как из зала была удалена пресса.

Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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