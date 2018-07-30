Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

Россия попала в топ-10 стран с самым дешевым бензином. Стоимость литра топлива в стране составила 0,72 доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На первом месте в рейтинге расположилась Венесуэла, где цена за литр составляет менее 0,01 доллара. Вслед за ней идут Иран с показателем 0,28 доллара и Кувейт с ценой 0,35 доллара за литр.

Еще в шести странах цены оказались ниже, чем в России. Это Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара) и ОАЭ (0,68 доллара).

Самый дорогой бензин можно купить в Гонконге, где литр обойдется в 2,09 доллара. За ним следуют Норвегия (2,02 доллара) и Нидерланды (1,93 доллара). В первой десятке оказались Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).

25 июля бензину предрекли подорожание на уровне 4,3 процента, что не превысит размер инфляции.

20 июля было подсчитано, сколько литров топлива может купить житель того или иного государства на среднюю зарплату. Лидером рейтинга стал Люксембург, там граждане страны могут купить 2800 литров бензина. На втором месте расположилась Норвегия, третье разделили Австрия, Великобритания и Швеция.

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