Определена зависимость США от российской нефти

США покупают российскую нефть примерно на восемь миллиардов долларов в год, что составляет три процента от общего объема добычи в России, рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время США закупают у России примерно 300 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в день, причем закупки довольно сильно колеблются от месяца к месяцу — это капля в море, около двух-трех процентов от общего объема потребностей США в импорте и менее трех процентов от добычи нефти в России», — сказал Маринченко.

По его словам, американский рынок нельзя назвать приоритетным для России. Основным направлением поставок отечественной нефти в последнее время стал Китай. «Поэтому вряд ли можно говорить о каких-то новых тенденциях», — отметил экономист.

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Ранее 16 июля стало известно, что США рассматривают возможность экстренного выбрасывания на рынок нефти из стратегических запасов, созданных после энергетического кризиса 1973 года. Так Вашингтон надеется снизить цены на нефть и бензин в преддверии выборов в Конгресс.

Опасения основаны на договоренности стран-участниц сделки ОПЕК+ увеличить объемы суточной добычи на миллион баррелей.

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