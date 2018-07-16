США задумались о распечатывании нефтяного резерва

США и их западные союзники рассматривают возможность экстренного выбрасывания на рынок нефти из стратегических запасов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По утверждению собеседников издания, в администрации президента США обсуждают такой шаг, чтобы не допустить нового резкого скачка цен на нефть. Одновременно с этим Вашингтон подталкивает другие страны к увеличению добычи углеводородов, пытаясь сохранить высокие предложения на нефтяных рынках.

В начале июня Россия и Саудовская Аравия предложили странам ОПЕК повысить уровень добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Стороны объяснили эту меру компенсацией падения добычи в Венесуэле и потенциального ухода с рынка части иранской нефти из-за санкций США. Подобные планы не устроили, в частности, Иран, Венесуэлу и Ирак.

Соглашение об ограничении нефтедобычи действует с 2017 года. К нему присоединились 24 участника — страны ОПЕК, а также не входящие в нефтяной картель государства, включая Россию.

11 июля глава Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России за первое полугодие 2018 года составили 1,7 триллиона рублей. Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти свыше 40 долларов за баррель поступают в Фонд национального благосостояния.

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