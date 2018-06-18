Планы России и Саудовской Аравии оказались под угрозой срыва

Иран, Венесуэла и Ирак планируют блокировать предложение увеличить добычу нефти, поддерживаемое Россией и Саудовской Аравией, на предстоящей встрече участников соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иранского представителя в блоке.

«Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить производство, это требует единодушия. Если эти двое хотят действовать в одиночку, это является нарушением соглашения о сотрудничестве», — заявил Хоссейн Каземпур Ардебили.

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Россия и Саудовская Аравия ранее предложили нарастить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки уже с 1 июля, чтобы компенсировать падение добычи в Венесуэле и потенциальный уход с рынка части иранской нефти из-за санкций США.

В то же время, по данным источников Bloomberg, члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, в котором в ближайшие несколько месяцев ожидается увеличение добычи нефти в пределах от 300 тысяч до 600 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение об ограничении нефтедобычи действует с 2017 года. К нему присоединились 24 участника — страны ОПЕК, а также не входящие в нефтяной картель государства, включая Россию. Заседание участников сделки, на котором они обсудят дальнейшие действия, пройдет 22-23 июня в Вене.

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