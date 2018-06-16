Путин и саудовский принц согласовали сделку по нефти

Россия и Саудовская Аравия согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+. В нем предлагается регулировать добычу нефти в любой момент времени, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.

По его словам, этот же вопрос будет обсуждаться и с другими участниками соглашения. «Они предварительно тоже выступали за то, чтобы продлевать. Просто формат взаимодействия нужно было поискать», — отметил Новак.

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Страны ОПЕК+ обсудят также на встрече, которая пройдет в Вене 22-23 июня, вопрос о смягчении текущих квот по сокращению добычи нефти. Рост добычи, как предполагается, составит 1,5 миллиона баррелей в сутки и может начаться уже с 1 июля.

В мае 2018 года британская компания BP спрогнозировала, что к 2040 году Россия останется крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов. По расчетам специалистов, к этому времени Россия будет обеспечивать до 5 процентов глобального спроса.

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