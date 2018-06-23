Россия добилась резкого повышения добычи нефти

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение уровня добычи нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на министра углеводородов Эквадора Карлоса Переса.

Уровень будет поднят на один миллион баррелей в сутки пропорционально между всеми государствами. Предполагается, что доля России составит 200 тысяч баррелей в сутки, добыча может быть увеличена на этот объем менее, чем за месяц, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

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Увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Алжир и ОАЭ.

Помимо этого, ОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного члена, сообщает «Интерфакс». «Мы ждем с нетерпением их формального согласия. И я могу вас заверить, что приветствуется полноценное членство в ОПЕК», — заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Москва, по словам Новака, готова рассмотреть это предложение.

Повысить уровень добычи нефти первыми предложили Россия и Саудовская Аравия, но на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а не на один миллион. Стороны объяснили эту меру компенсацией падения добычи в Венесуэле и потенциального ухода с рынка части иранской нефти из-за санкций США. Подобные планы не устроили, в частности, Иран, Венесуэлу и Ирак.

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