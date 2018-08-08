Государству предложили контролировать цены на бензин

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, позволяющий государству регулировать цены на бензин. Документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Первым внимание на него обратила газета «Известия».

«С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней», — говорится в законопроекте.

Как именно государство будет влиять на ценообразование на рынке топлива и какие параметры будут при этом учитываться, в дальнейшем должно будет установить правительство.

В пояснительной записке авторы инициативы — депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов — отмечают, что налоговый маневр в нефтяной отрасли делает зарубежный рынок нефти и нефтепродуктов премиальным и ставит отечественных потребителей в уязвимое положение.

«Предлагаемая мера позволит обеспечить механизм государственного регулирования ценообразования на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов РФ и гарантировать защиту потребителей от сильных ценовых колебаний на этом рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин, что приведет к снижению социальной напряженности в регионах РФ», — объясняют депутаты.

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В апреле 2018 года в России начали резко расти цены на бензин. По сравнению с показателями января он подорожал на восемь процентов. Власти называли главной причиной стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать продукцию внутри страны, а не на экспорт, где цена выше.

24 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о завершении налогового маневра. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024 году с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) будет выплачиваться обратный акциз в том случае, если мировые цены на нефть будут выше российских. Это позволит НПЗ снижать цену на свою готовую продукцию, в том числе и на бензин.

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