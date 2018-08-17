Бензин снова начал дорожать

Оптовые цены на бензин выросли в среднем на семь процентов за неделю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных площадки. Это повышение стало первым с конца мая, когда власти приняли меры для стабилизации розничных цен.

За неделю с 10 по 17 августа цена бензина Аи-92 выросла на 6,7 процента (до 46,137 тысячи рублей за тонну), Аи-95 — на 7,4 процента (до 49,4 тысячи).

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Опрошенные РБК аналитики в качестве главных причин подорожания называют сокращение производства бензина на российских нефтеперебатывающих заводах (НПЗ) из-за их ремонта, а также ослабление рубля. Из-за него поставки на экспорт снова стали более выгодными по сравнению с продажей на внутреннем рынке.

Сократились и объемы торгов. В начале недели на бирже было продано 19,39 тысячи тонн бензина Аи-92, 17 августа — 14,9 тысячи тонн.

Рост цен на бензин в России начался в апреле. Тогда топливо подорожало на восемь процентов. Власти предприняли ряд мер, в частности, отменили повышение акцизов на бензин, а также завершили налоговый маневр, предусматривающий выплату обратного акциза российским НПЗ в случае, если цена бензина на мировом рынке выше, чем на российском.

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