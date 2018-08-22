Рублевая цена на нефть установила абсолютный рекорд

Цена барреля нефти марки Brent 22 августа достигла отметки в 74,14 доллара, следует из данных торгов. В рублевом выражении это 5038 рублей — самый высокий показатель за всю историю.

Материалы по теме Дали заднюю Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть

Достижение рекордных значений стало возможным благодаря ослаблению рубля. На Московской бирже 22 августа доллар торгуется за 67,8 рубля.

Помимо этого, 21 августа Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов в США на 5,2 миллиона баррелей. Это больше, чем ожидали участники рынка.

20 августа стало известно, что США и Саудовская Аравия обогнали Россию по объемам добываемой нефти. По данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике», среднесуточный объем добычи в США в июне составил 10,9 миллиона баррелей, в Саудовской Аравии — 10,489 миллиона, в России — 10,487 миллиона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!