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США обошли Россию по добыче нефти

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США и Саудовская Аравия в июне обогнали Россию по объему нефтедобычи, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI). Таким образом, Россия впервые с 2002 года опустилась на третью строчку.

Согласно статистике, в июне США добывали в среднем 10,9 миллиона баррелей нефти в сутки, нарастив объемы на 4,4 процента, Саудовская Аравия — 10,489 миллиона баррелей (плюс 4,6 процента), а Россия — 10,487 миллиона баррелей (плюс 1,4 процента).

Объем экспорта американской нефти вырос по сравнению с маем на 20 процентов, до 2,408 миллиона баррелей в сутки, экспорт Саудовской Аравии вырос на 3,7 процента, до 7,244 миллиона баррелей. Данные по России за июнь отсутствуют, при этом в мае страна экспортировала 4,793 миллиона баррелей в сутки, а в апреле — 5,885 миллиона баррелей.

В середине июля стало известно, что США рассматривают возможность экстренного вбрасывания на рынок нефти из стратегических запасов, созданных после энергетического кризиса 1973 года. Так Вашингтон надеется снизить цены на нефть и бензин в преддверии выборов в Конгресс.

23 июня страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи на миллион баррелей в сутки. Сделано это было из-за сокращения добычи в Венесуэле и будущего эмбарго на закупки в Иране.

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