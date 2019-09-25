США напророчили России возвращение лидерства в добыче нефти

Россия, уступившая США первенство по добыче нефти, может вернуть лидерство в 2050 году, однако по производству газа безнадежно отстанет. Об этом говорится в докладе управления по энергетике Минэнерго США (EIA).

По подсчетам аналитиков, добыча нефти и конденсата странами, не входящими в ОПЕК, в 2050 году вырастет на 23 процента по сравнению с 2018 годом — до 59 миллионов баррелей в сутки. В числе лидеров окажутся Россия, США, Канада и Бразилия. Также в докладе говорится о том, что в будущем США сохранят за собой первое место в мире по производству газа, увеличив добычу до 50 процентов.

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Прогноз EIA расходится с данными, предоставленными американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS). По прогнозу последнего, Россия, США и Катар через 10 лет будут лидерами на мировом рынке газа, поскольку эти страны имеют планы по расширению производства сжиженного природного газа (СПГ).

Россия впервые с 2002 года опустилась на третью строчку по объему нефтедобычи в августе 2018-го, уступив США и Саудовской Аравии. Согласно статистике, производство нефти в США в августе выросло до рекордных 11,346 миллиона баррелей в день против 11,21 миллиона у России. США нарастили добычу сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и других штатах, в Мексиканском заливе показатели достигали рекордного уровня.

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