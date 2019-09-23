России предрекли глобальное лидерство на рынке газа

Россия, США и Катар через 10 лет будут лидерами на мировом рынке газа. Об этом говорится в обзоре американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как следует из доклада, в 2018 году главными мировыми поставщиками являлись Россия, США, Катар, Канада, Норвегия и Австралия. На их долю приходилось порядка 60 процентов мирового экспорта.

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Однако в ближайшие годы именно Россия, США и Катар выйдут в лидеры мирового рынка, поскольку эти страны имеют планы по расширению производства сжиженного природного газа (СПГ). Россия, в частности, в три раза увеличит поставки СПГ за рубеж, до 68 миллиардов кубометров.

Помимо этого, Москва нарастит поставки трубопроводного газа благодаря запуску «Северного потока-2» из России в Европу и «Силы Сибири» из России в Китай. Между тем Канада, Норвегия и Австралия в ближайшие 10 лет превратятся в крупных региональных игроков на рынке. Главным мировым импортером СПГ через 10 лет, как ожидается, будет Китай, который обгонит Японию и страны ЕС вместе взятые.

Ранее первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая только Катару.

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