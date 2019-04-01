Европа предпочла российский газ американскому

Европа в 2018 году импортировала российского сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем американского. Если чистый импорт из России составил 4,4 миллиона тонн, то из США — 2,7 миллиона. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа.

Самыми крупными поставщиками СПГ в Европу стали Катар, Алжир и Нигерия, которые в 2018 году поставили 16,42 миллиона, 9,29 миллиона и 9,07 миллиона тонн соответственно. Всего Европа за год импортировала 48,9 миллиона тонн сжиженного газа, что выше показателя 2017-го более чем на 6 процентов.

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Россия в 2018 году с запуском проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» нарастила поставки сжиженного природного газа и приблизилась по объемам к США. За прошлый год экспорт СПГ из США составил 20,7 миллиона тонн, экспорт из России — 18,4 миллиона. Основной прирост предложения на рынке за 2018 год обеспечили Россия, США и Австралия.

Ранее, в марте, Еврокомиссия составила прогноз, согласно которому поставки американского сжиженного природного газа в Европу могут вырасти к 2023 году только до восьми миллиардов кубометров, что соответствует менее чем 2 процентам общего объема потребления газа Евросоюзом. Однако в Минэнерго США уверены, что американские поставки позволят удовлетворить потребности Европы в энергоносителях и снизят зависимость ЕС от российского газа.

Совладелец и глава «Новатэка» Леонид Михельсон в феврале сообщил, что российский СПГ может оказаться для Европы дешевле американского, поскольку компания способна снизить его себестоимость. «Новатэк» вывел на полную мощность свой первый завод по сжижению газа в рамках проекта «Ямал-СПГ» в декабре 2018 года. Теперь компания планирует другие аналогичные проекты — «Арктик-СПГ-1», «Арктик-СПГ-2» и «Арктик-СПГ-3».

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