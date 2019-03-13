В США нашли способ «по-настоящему» освободить Европу от России

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что американский сжиженный природный газ (СПГ) может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства, передает ТАСС.

По словам Перри, поставки из США позволят удовлетворить потребности многих американских союзников в энергоносителях. Он особо подчеркнул, что эти поставки осуществляются «без каких-либо особых обязательств», чего не скажешь о главном конкуренте США на энергетическом рынке — России.

«Ясно, что поставки российского газа предполагают особые обязательства», — утверждал он. Перри при этом добавил, что «нашим друзьям в Европе» следует знать, что они могут получать СПГ из «США, Катара, Австралии, откуда угодно».

Ранее Еврокомиссия (ЕК) опубликовала прогноз, согласно которому поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу могут вырасти к 2023 году только до восьми миллиардов кубометров. Такой объем равен всего около 1,6 процента от общего объема потребления газа в ЕС.

При этом в ЕК считают, что растущие потребности Европы в газе в основном покроют российские «Газпром» и «Новатэк».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!