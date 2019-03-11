Американский газ оказался не нужен Европе

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует, что поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу могут вырасти к 2023 году только до восьми миллиардов кубометров, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что такой объем равен всего около 1,6 процента от общего объема потребления газа в ЕС. Для сравнения, доля поставок «Газпрома» в Европу в 2018 году составила 37 процентов.

Предполагается также, что из 119 миллиардов кубометров СПГ-мощностей в США на экспорт в ЕС придется только около 7 процентов. Это меньше, чем в 2018 году: тогда на ЕС от поставок СПГ из США пришлось 11 процентов.

По оценке «Газпром экспорта», импортная ниша на рынке Европы может составить до 40 миллиардов кубометров к 2023 году. При этом в ЕК считают, что растущие потребности Европы в газе в основном покроют «Газпром» и «Новатэк».

В феврале сообщалось, что российский СПГ, поставляемый в Европу компанией «Новатэк», может быть дешевле американского. Компания собирается снизить себестоимость добычи и сжижения газа за счет локализации производства оборудования и новых технологий.

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