Российский газ станет для Европы выгоднее американского

Российский сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый в Европу компанией «Новатэк», может быть дешевле американского. Об этом сообщил совладелец и глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которого цитирует Reuters.

По словам Михельсона, его компания способна поставлять топливо европейским потребителям по цене 3,15 доллара за миллион BTU (британских тепловых единиц; 27,4 тысячи кубометров), в то время как американский СПГ обойдется в 7-8 долларов за миллион BTU.

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Ранее Михельсон говорил, что «Новатэк» собирается снизить себестоимость добычи и сжижения газа, чтобы выиграть конкуренцию с американскими поставщиками за европейский рынок. Сделать это получится за счет локализации производства оборудования и новых технологий.

В декабре прошлого года «Новатэк» вывел на полную мощность свой первый завод по сжижению газа в рамках проекта «Ямал-СПГ». Компания планирует реализовать другие аналогичные проекты на Ямале: «Арктик-СПГ-1», «Арктик-СПГ-2» и «Арктик-СПГ-3».

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