Запад начал давить на Норвегию из-за помощи России

Глава газовой компании НОВАТЭК и один из богатейших людей России Леонид Михельсон пожаловался, что западные страны начали давить на власти Норвегии из-за сотрудничества с российской компанией. Слова российского бизнесмена приводит «Интерфакс».

Михельсон рассказал, что из-за опережения темпов производства НОВАТЭКу пришлось прибегнуть к помощи норвежских коллег, на чьей территории компания использовала перевалку сжиженного природного газа (СПГ). По словам Михельсона, западные страны надавили на Норвегию из-за сложившейся ситуации.

В этом контексте глава компании призывает ускорить строительство перевалочного терминала в Мурманске, в который государство должно вложить 900 миллионов рублей. Также он призвал обеспечить строительство подходного канала в Обской губе не к 2023 году, а к 2022-му. «Принципиально важный вопрос — 2022-й, а не 2023 год, потому что в 2022 году нам нужно протранспортировать из Мурманска в Сабетту первую платформу с линией сжижения», — объяснил Михельсон.

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Стоимость канала, по оценкам Минтранса, составляет восемь миллиардов рублей. Общий объем государственных инвестиций в строительство терминала по перевалке оценивается в 100 миллиардов. Без создания терминалов в Мурманске и на Камчатке, компания не сможет обеспечить заявленный грузопоток в 80 миллионов тонн СПГ к 2024 году.

В этом контексте Михельсон запросил поддержки у премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Надо обеспечить необходимое финансирование в принятом бюджете на 2019-2021 годы. Критически важным для развития СПГ-проектов является своевременное развитие ледокольного флота. Надо обеспечить круглогодичное хождение по СМП как в западном, так и в восточном направлении», — заявил глава НОВАТЭКа, отметив, что компания рассчитывает на помощь кабмина.

НОВАТЭК — российская компания, которая занимается добычей и производством СПГ. В настоящее время это второй после госкомпании «Газпром» добытчик газа в России. Основатель компании, председатель правления, а также крупнейший акционер — Леонид Михельсон.

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