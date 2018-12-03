Российские олигархи стали еще богаче

Совокупное состояние 24 богатейших российских бизнесменов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaire Index, с начала 2018 года увеличилось на 2,6 миллиарда долларов.

Самый заметный рост — у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко: за первые 10 месяцев года его состояние выросло на 3,7 миллиарда долларов, до 14,8 миллиарда.

Капитал его партнера по «Сибуру» и «Новатэку» Леонида Михельсона вырос на 3,6 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. На сегодняшний день он является самым богатым россиянином по версии Bloomberg.

За ним следует крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в 20 миллиардов долларов. С начала года оно увеличилось на 1,1 миллиарда. На третьем месте — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с 18,6 миллиарда долларов (рост с начала года — 584 миллиона).

При этом состояние некоторых россиян сократилось. Так, владелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял 1,5 миллиарда долларов (сейчас его активы оцениваются в 18,2 миллиарда), собственник USM Holding Алишер Усманов — 720 миллионов (до 13,8 миллиарда), акционер «Реновы» Виктор Вексельберг — 2,9 миллиарда (до 13,3 миллиарда).

Первые три места в рейтинге занимают основатель Amazon Джефф Безос со 140 миллиардами долларов, бывший глава Microsoft Билл Гейтс с 96,1 миллиарда и инвестор Уоррен Баффет с 89,6 миллиарда.

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