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Российский олигарх собрал деньги с американцев за марихуану

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Борис Йордан

Американская компания Curaleaf, производящая марихуану и медицинские препараты на ее основе, вышла на канадскую биржу, говорится в сообщении организации.

Компании удалось привлечь 530 миллионов канадских долларов, что эквивалентно 400 миллионам американских. Таким образом, общая капитализация Curaleaf достигла четырех миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшим игроком рынка. По данным компании, основными покупателями акций в рамках размещения стали американские и канадские институциональные инвесторы, уточняет Reuters.

Для IPO (первичного размещения акций) Curaleaf выбрала канадскую биржу Canadian Securities Exchange (CSE). Ее называют альтернативной площадкой для развивающихся компаний из-за низких требований к размеру капитала и отчетности. Разместиться на американских биржах Curaleaf не позволили американские законы — на данный момент свободный оборот марихуаны в рекреационных целях разрешен только в восьми штатах.

Основным владельцем Curaleaf является российско-американский бизнесмен, акционер «Ренессанс Страхования» и бывший глава НТВ Борис Йордан.

Борис Йордан, бывший глава телеканала НТВ и холдинга «Газпром Медиа», вложился в Curaleaf, которая тогда называлась PalliaTech Inc., осенью 2017 года. Его инвестиции составили 100 миллионов долларов. Основным бизнесом Йордана остается российская страховая компания «Ренессанс Страхование». Предприниматель имеет гражданство США.

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