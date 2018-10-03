Российский олигарх потерял миллионы из-за картин

Российский бизнесмен, владелец французского футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев подал в суд на американский аукционный дом Sotheby’s, пишет Bloomberg. Он требует 380 миллионов долларов в качестве компенсации за мошенничество на торгах.

Иск подан в суд Нью-Йорка и является частью спора Рыболовлева с его бывшим арт-дилером швейцарцем Ивом Бувье. Тот на протяжении нескольких лет продавал россиянину картины, которые до этого приобрел сам.

Рыболовлев считал его посредником и думал, что платит комиссию в виде двух процентов от суммы сделок, а цену назначают сторонние владельцы. Претензии бизнесмена к Бувье касаются намеренного завышения цен на произведения искусства. По подсчетам Рыболовлева, он переплатил Бувье миллиард долларов из двух миллиардов, которые потратил на 38 картин, среди которых «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.

В нынешнем иске Рыболовлев указывает, что Sotheby’s знал истинную стоимость картин, но не проинформировал его об этом. Такие действия россиянин считает мошенничеством.

В аукционном доме обвинения отвергают. Там утверждают, что оспорят иск в швейцарских судах. Спор Рыболовлева с Бувье продолжается несколько лет и уже привел к отставке министра юстиции Монако Филиппа Нармино, которого власти княжества заподозрили во вмешательство в процесс.

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