Опальный в США российский олигарх дал деньги американским компаниям

Российский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, который является фигурантом так называемого кремлевского доклада США, оказался главным инвестором американского фонда Apple tree partners. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Фонд специализируется на инвестициях в биотехнологии и медицину, а его общий объем составляет 1,5 миллиарда долларов, треть из которых инвестировал Рыболовлев. Издание отмечает, что инвестиции бизнесмена могут оказаться рискованными.

Помимо попадания в «кремлевский доклад», российский бизнесмен также известен как фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы.

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В январе Минфин США представил Белому дому «кремлевский доклад», который во многом повторял список богатейших россиян по версии журнала Forbes. В него вошли 210 человек. Попадание в список не означало введение ограничений против фигурантов доклада, однако предприниматели столкнулись с неформальными ограничениями.

В начале апреля Минфин США ввел новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. В частности, под ограничения попали фигуранты «кремлевского доклада» Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов.

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