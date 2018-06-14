Правительство поддержит попавшие под санкции нефтяные компании

Минфин предложил правительству при завершении налогового маневра предоставить преференции нефтеперерабатывающим заводам, владельцы которых попали под санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект министерства.

Исключение будет сделано для нефтеперерабатывающих заводов, в которых российским компаниям, попавшим под финансовые санкции, принадлежит не менее 50 процентов, говорится в документе.

Текст законопроекта — это «незавершенный документ», рассказали в Минфине. «В нем нет ставок акциза, и формула отрицательного акциза совсем не окончательная. Обсуждать содержание неполной редакции законопроекта, в котором на данный момент даже не представлена полная картина того, каким образом предлагается завершить налоговый маневр, — некорректно. Параметры налогового маневра в настоящее время обсуждаются, никакие решения еще не приняты», — заявил представитель ведомства.

Налоговый маневр должен завершиться в 2019-2024 годах. В этот период экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты будет постепенно понижена до нуля (с 1 июня она составляет 131,8 доллара за тонну, пошлины на нефтепродукты — 30-100 процентов от пошлины на нефть), а НДПИ пропорционально возрастет.

«Обнуление пошлин лишит нефтепереработку таможенной субсидии, которая до сих пор компенсировала российским заводам высокие транспортные расходы из-за удаленности от экспортных рынков и позволяла конкурировать с зарубежными компаниями на мировом рынке», — отмечает агентство.

Чтобы не вредить нефтепереработке, Минфин предложил ввести вместо пошлин так называемый возвратный акциз на нефть (возврат уплаченных налогов из бюджета).

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