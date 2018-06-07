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Эксперт обвинил правительство в росте цен на бензин

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Общественный деятель Петр Шкуматов назвал действия правительства причиной роста цен на бензин в России. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В начале своего поста Шкуматов описывает прежний и нынешний механизмы формирования цен на нефть. Для упрощения расчетов он взял тысячу рублей в качестве стоимости барреля нефти и описал два сбора: НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и экспортную пошлину.

Согласно прежней схеме, при себестоимости добычи нефти для нефтяной компании в 200 рублей и НДПИ 400 рублей, добытый энергоноситель обходится компании в 600 рублей. Учитывая, что экспортная пошлина от продажной цены составляет 30 процентов, то при реализации бочки нефти за 1000 рублей НК получит прибыль 100 рублей (200+400+300). При продаже той же нефти на внутреннем рынке пошлину уплачивать не нужно, однако цена продажи в таком случае составит (для такой же прибыли 100 рублей) 700 рублей. «Следовательно, за счет механизма НДПИ + экспортная пошлина цена на нефть внутри России была ниже ровно на величину экспортной пошлины», — резюмировал автор поста.

Далее он напоминает о принятом правительством в 2015 году решении об осуществлении нефтяного маневра, который предполагал перенос налоговых платежей 100 процентов на НДПИ и обнуление экспортной пошлины.

В результате при себестоимости бочки нефти в 200 рублей НДПИ для нее составил уже не 400 рублей, а 700 рублей. «Итого, цена бочки нефти для нефтяной компании составила 900 рублей. НО! Теперь НК может продавать нефть за границу без пошлины. Итак, НК стоит перед выбором, куда продать нефть: за границу и получить 100 рублей прибыли или на НПЗ по старой цене и получить 200 рублей убытка. Ответ очевиден. Нефть на НПЗ будет тоже продана, но уже по мировой цене 1000 рублей за бочку и иначе быть не может, так как продавать нефть себе в убыток будет только сумасшедший», — поясняет Шкуматов.

Это, по его словам, даст не такой мощный рост цен, как сейчас. «По моим оценкам, за счет этого "маневра" цена на топливо должна была увеличиться на величину от 4 до 5 рублей за литр. Но лето, жара, "жадность", как метко выразился Дмитрий Анатольевич привела к тому, что мы покупаем 92-й за 45 рублей за литр. А должны были по 41-42 рубля за литр. Но, самое главное в этом, это то, что кашу заварило само правительство, поэтому предлагаю им посмотреться в зеркало, прежде чем пенять на рост цен», — отметил он.

Автор также добавил, что для сдерживания роста цен держать рост цен, правительство снизило акцизы. «В результате на дороги пойдет меньше денег и у нас будет больше ям и меньше дорог. Конечно не в этом году, а чуть позже. Красавцы, чо!» — заключил общественный деятель.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 — на 93 копейки, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю цена бензина выросла также почти на один рубль.

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