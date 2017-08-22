Миллиардер Рыболовлев потерпел неудачу со стартапом Alevo

Стартап по выпуску систем хранения энергии Alevo Group, в который инвестировал бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, не смог выйти на коммерческую стадию. Компания начала процедуру банкротства производственного подразделения в США. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает «Интерфакс».

Alevo USA и Alevo Manufacturing на прошлой неделе обратились с заявлением о банкротстве в суд Северной Каролины. В компаниях объясняют это решение значительными сложностями при запуске коммерческого производства и нехваткой финансирования для продолжения работы.

Рыболовлев инвестировал 35 миллионов швейцарских франков в Alevo Group (36,2 миллиона долларов), став вторым по величине ее акционером. Компания, которую еще называют швейцарской Tesla, работала над технологией перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов. Они предназначены для хранения энергии крупными промышленными предприятиями.

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Первый инновационный аккумулятор произвели в январе 2017 года. Его тестирование предполагалось на заводе Parker Hannifin в США. Однако в Alevo признали реализацию проекта невозможной из-за отсутствия инвестиций.

Штаб-квартира Alevo Group, созданной в 2009 году, находится в швейцарском Мартиньи, производство — в Конкорде, штат Северная Каролина (США). Компания планировала в течение пяти лет инвестировать четверть миллиарда долларов в расширение предприятия.

Состояние Рыболовлева составляет около 8,5 миллиарда долларов. На протяжении последних лет входит в топ-20 богатейших людей России по версии журнала Forbes.