Рыболовлев потерял 120 миллионов долларов при продаже полотен Гогена и Пикассо

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев понес убыток, превышающий 120 миллионов долларов, продавая картины, купленные им по завышенным ценам при посредничестве арт-дилера Ива Бувье. Об этом сообщает Bloomberg.

Полотна из коллекции олигарха были выставлены на аукцион Christie's во вторник, 28 февраля. Среди них оказались работы Поля Гогена, Пабло Пикассо и Рене Магритта.

Пейзаж Гогена «Дом», приобретенный Рыболовлевым за 85 миллионов долларов в 2008 году, ушел с молотка за 25 миллионов — миллиардер потерял 74 процента своего вклада. За сюрреалистическую картину «Область Арнхейм» Магритта олигарх заплатил 43,5 миллиона долларов, сейчас ее купили за 12,7 миллиона. Полотно «Обнаженная женщина с птицей и флейтист» Пикассо было продано за 5,8 миллиона долларов, а Рыболовлев отдал за него 35 миллионов.

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Другие произведения из собрания миллиардера будут выставлены на торги 7 марта. Среди них — полотно Марка Ротко и скульптура Огюста Родена, на которую не нашлось покупателя в прошедшие торги. Как и на предыдущем аукционе, эстимейт всех работ в разы меньше, чем цена, которую Рыболовлев заплатил за них при посредничестве Бувье.

«Пропасть между оценками Christie’s и первоначальной стоимостью покупки работ является еще одной иллюстрацией беспрецедентного масштаба и дерзости мошенничества, в котором истцы обвиняют господина Бувье», — заявил представитель семейного офиса Рыболовлевых Сергей Черницын, передает портал «Артгид».

Тяжба между Рыболовлевым и Бувье длится более десяти лет. Миллиардер обвинил арт-дилера в том, что тот долгое время продавал ему произведения искусства по завышенным ценам.

Бизнесмен также обвиняет швейцарского эксперта в продаже краденых картин Пикассо. Два портрета Жаклин Рок, написанные Пабло Пикассо и приобретенные Дмитрием Рыболовлем за 30 миллионов долларов, пришлось вернуть падчерице художника.