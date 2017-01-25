Полотно Рубенса продали на аукционе за полтора миллиона долларов

Полотно нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса ушло с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке за полтора миллиона долларов. Информация о лотах доступна на сайте аукционного дома.

— Invertir en Arte (@Invertirenarte) 25 января 2017, 09:45

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Аукцион «Рисунки старых мастеров» состоялся во вторник и собрал более шести миллионов долларов выручки. Помимо картины Рубенса «Сципиона Африканского приветствуют у ворот Рима» на торгах были представлены работы Франсиско Гойи, Джованни Баттиста Пиранези, Джованни Баттиста Тьеполо.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) — один из крупнейших представителей эпохи барокко. К наиболее известным его полотнам относятся «Поклонение волхов», «Голова Медузы Горгоны» и «Снятие с креста».