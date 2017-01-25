Белорусский наркоконтроль нашел украденную картину Шишкина

Сотрудники МВД Белоруссии при задержании группы наркокурьеров обнаружили у них похищенную в России картину художника Ивана Шишкина. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 25 января.

Представители наркоконтроля нашли у задержанных 552 таблетки экстази, около 250 граммов кокаина и свыше 300 граммов гашиша. В машине злоумышленников обнаружено полотно, подписанное «И. Шишкин. 1897 г.».

«По предварительной информации, картину "Лес. Ели" привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене, и сделка не состоялась. До этого она [картина] неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах», — заявили сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе белорусского МВД отметили, что стоимость полотна может достигать двух миллионов долларов, но злоумышленники были готовы «продать ее за сумму, намного ниже реальной» — 100 тысяч евро и три килограмма кокаина.

Картина была украдена из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области в 2013 году. Сотрудники полиции Белоруссии передали полотно в Национальный художественный музей республики.