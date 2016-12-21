Англия вернула Египту украденный из храма женщины-фараона барельеф

Великобритания передала управлению по возвращению памятников Министерства древностей Египта фрагмент барельефа из заупокойного храма царицы Хатшепсут, похищенный и нелегально вывезенный из страны в 1975 году. Об этом сообщает новостной портал Ahram Online.

Глава ведомства Шаабан Абдель Гаввад рассказал, что артефакт был обнаружен на аукционе в Испании, где его приобрел британский дилер. По словам политика, египетской стороне удалось доказать права на владение памятником культуры. Он объяснил, что фрагмент был украден из одного из важнейших храмов и будет возвращен на свое место.

Заупокойный храм царицы Хатшепсут является частью археологической зоны Дейр эль-Бахри в окрестностях Луксора (древние Фивы). Комплекс вместе с другими памятниками Фив охраняется как памятник Всемирного наследия.

Хатшепсут — женщина-фараон, правительница Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.

